Коронавірус в Україні: 415 нових випадків, всього хворих - 6125
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Станом на вівторок найбільше хворих коронавірусом зафіксовано у Чернівецькій області, там нараховують 988 хворих. Друге місце займає Київ із 892 випадками коронавірусу. Серед лідерів також Івано-Франківська область, там захворіли 556 осіб.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 338 випадків;
Волинська область — 174 випадки;
Дніпропетровська область — 122 випадки;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 270 випадків;
Закарпатська область — 205 випадків;
Запорізька область — 137 випадків;
Івано-Франківська область — 556 випадків;
Кіровоградська область — 247 випадків;
м. Київ — 892 випадки;
Київська область — 356 випадків;
Львівська область — 256 випадків;
Луганська область — 25 випадків;
Миколаївська область — 41 випадок;
Одеська область — 146 випадків;
Полтавська область — 101 випадок;
Рівненська область — 341 випадок;
Сумська область — 84 випадки;
Тернопільська область — 435 випадків;
Харківська область — 77 випадків;
Херсонська область — 70 випадків;
Хмельницька область — 49 випадків;
Чернівецька область — 988 випадків;
Черкаська область — 186 випадків;
Чернігівська область — 13 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за даними ЦГЗ, станом на 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.
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