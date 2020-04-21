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21 квітня 2020, 09:56 41

Коронавірус в Україні: 415 нових випадків, всього хворих - 6125

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21 квітня 2020, 09:56 41
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За даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали
Фото: flickr
За даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Станом на вівторок найбільше хворих коронавірусом зафіксовано у Чернівецькій області, там нараховують 988 хворих. Друге місце займає Київ із 892 випадками коронавірусу. Серед лідерів також Івано-Франківська область, там захворіли 556 осіб.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 338 випадків;

Волинська область — 174 випадки;

Дніпропетровська область — 122 випадки;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 270 випадків;

Закарпатська область — 205 випадків;

Запорізька область — 137 випадків;

Івано-Франківська область — 556 випадків;

Кіровоградська область — 247 випадків;

м. Київ — 892 випадки;

Київська область — 356 випадків;

Львівська область — 256 випадків;

Луганська область — 25 випадків;

Миколаївська область — 41 випадок;

Одеська область — 146 випадків;

Полтавська область — 101 випадок;

Рівненська область — 341 випадок;

Сумська область — 84 випадки;

Тернопільська область — 435 випадків;

Харківська область — 77 випадків;

Херсонська область — 70 випадків;

Хмельницька область — 49 випадків;

Чернівецька область — 988 випадків;

Черкаська область — 186 випадків;

Чернігівська область — 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за даними ЦГЗ, станом на 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.

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