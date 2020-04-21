Коронавірус в Україні: 415 нових випадків, всього хворих - 6125

За даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали

Фото: flickr

За даними Центру громадського здоров'я, 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews. Станом на вівторок найбільше хворих коронавірусом зафіксовано у Чернівецькій області, там нараховують 988 хворих. Друге місце займає Київ із 892 випадками коронавірусу. Серед лідерів також Івано-Франківська область, там захворіли 556 осіб. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 338 випадків; Волинська область — 174 випадки; Дніпропетровська область — 122 випадки; Донецька область — 16 випадків; Житомирська область — 270 випадків; Закарпатська область — 205 випадків; Запорізька область — 137 випадків; Івано-Франківська область — 556 випадків; Кіровоградська область — 247 випадків; м. Київ — 892 випадки; Київська область — 356 випадків; Львівська область — 256 випадків; Луганська область — 25 випадків; Миколаївська область — 41 випадок; Одеська область — 146 випадків; Полтавська область — 101 випадок; Рівненська область — 341 випадок; Сумська область — 84 випадки; Тернопільська область — 435 випадків; Харківська область — 77 випадків; Херсонська область — 70 випадків; Хмельницька область — 49 випадків; Чернівецька область — 988 випадків; Черкаська область — 186 випадків; Чернігівська область — 13 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Нагадаємо, за даними ЦГЗ, станом на 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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