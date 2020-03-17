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17 березня 2020, 14:51 5

УЄФА переніс Євро-2020

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17 березня 2020, 14:51 5
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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення перенести чемпіонат Європи-2020 з футболу на літо 2021 року
Фото: Sky Sports
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення перенести чемпіонат Європи-2020 з футболу на літо 2021 року

Як передає RegioNews, про результати відеоконференція УЄФА з приводу ситуації у футболі на тлі пандемії коронавірусу, яка пройшла 17 березня, повідомила Федерація футболу Норвегії в Twitter.

Зокрема, чемпіонат пройде з 11 червня по 11 липня, як і планувалося, в ряді міст по всьому континенту. Про деталі буде повідомлено пізніше.

Як стало відомо, в обговоренні футбольного календаря і його змін взяли участь асоціації-члени УЄФА, а також представники Асоціації європейських клубів (ECA) і Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

Зазначимо, спочатку Євро-2020 планувалося провести з 12 червня по 12 липня 2020 року.

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Нагадаємо, раніше УЄФА через ситуацію з поширенням вірусу COVID-19 в Європі відклав усі матчі єврокубкових турнірів, які повинні були відбутися на наступному тижні.

11 березня ВООЗ оголосила пандемію через коронавірус, а Україна припинила авіасполучення з Італією через коронавірус.

12 березня США припинила на 30 днів будь-яке сполучення з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, щоб стримати поширення коронавірусу.


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