УЄФА переніс Євро-2020

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення перенести чемпіонат Європи-2020 з футболу на літо 2021 року

Фото: Sky Sports

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення перенести чемпіонат Європи-2020 з футболу на літо 2021 року

Як передає RegioNews, про результати відеоконференція УЄФА з приводу ситуації у футболі на тлі пандемії коронавірусу, яка пройшла 17 березня, повідомила Федерація футболу Норвегії в Twitter.

Зокрема, чемпіонат пройде з 11 червня по 11 липня, як і планувалося, в ряді міст по всьому континенту. Про деталі буде повідомлено пізніше.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Як стало відомо, в обговоренні футбольного календаря і його змін взяли участь асоціації-члени УЄФА, а також представники Асоціації європейських клубів (ECA) і Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

Зазначимо, спочатку Євро-2020 планувалося провести з 12 червня по 12 липня 2020 року.

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Нагадаємо, раніше УЄФА через ситуацію з поширенням вірусу COVID-19 в Європі відклав усі матчі єврокубкових турнірів, які повинні були відбутися на наступному тижні.

11 березня ВООЗ оголосила пандемію через коронавірус, а Україна припинила авіасполучення з Італією через коронавірус.

12 березня США припинила на 30 днів будь-яке сполучення з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, щоб стримати поширення коронавірусу.