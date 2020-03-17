УЕФА перенес Евро-2020
Как передает RegioNews, о результатах видеоконференция УЕФА по поводу ситуации в футболе на фоне пандемии коронавируса, которая прошла 17 марта, сообщила Федерация футбола Норвегии в Twitter.
В частности, чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля, как и планировалось, в ряде городов по всему континенту. О деталях будет сообщено позже.
UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer.— NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020
Как стало известно, в обсуждении футбольного календаря и его изменений приняли участие ассоциации-члены УЕФА, а также представители Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
Отметим, сначала Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля 2020 года.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, ранее УЕФА из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе отложил все матчи еврокубковых турниров, которые должны были состояться на следующей неделе.
11 марта ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса, а Украина в прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса.
12 марта США прекратила на 30 дней любое сообщение с Европой, включая морские и авиаперевозки, чтобы сдержать распространение коронавируса.
- 16:38 17 марта Коронавирус: доллар перевалил за 29 гривен
- 16:37 17 марта Путин во время карантина посетит оккупированный Крым
- 16:25 17 марта В аэропорту Львова будут принимать только чартерные рейсы
- 16:07 17 марта "Киевпастранс" просит полицию обеспечить порядок во время перевозки пассажиров
- 16:02 17 марта Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска
- 15:53 17 марта Минэкономики контролирует наличие продуктов в магазинах
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных