УЕФА перенес Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы-2020 по футболу на лето 2021 года

Фото: Sky Sports

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы-2020 по футболу на лето 2021 года

Как передает RegioNews, о результатах видеоконференция УЕФА по поводу ситуации в футболе на фоне пандемии коронавируса, которая прошла 17 марта, сообщила Федерация футбола Норвегии в Twitter.

В частности, чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля, как и планировалось, в ряде городов по всему континенту. О деталях будет сообщено позже.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Как стало известно, в обсуждении футбольного календаря и его изменений приняли участие ассоциации-члены УЕФА, а также представители Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Отметим, сначала Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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Напомним, ранее УЕФА из-за ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе отложил все матчи еврокубковых турниров, которые должны были состояться на следующей неделе.

11 марта ВОЗ объявила пандемию из-за коронавируса, а Украина в прекратила авиасообщение с Италией из-за коронавируса.

12 марта США прекратила на 30 дней любое сообщение с Европой, включая морские и авиаперевозки, чтобы сдержать распространение коронавируса.