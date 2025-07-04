На Волині перекинулось авто: постраждала 14-річна дівчина
У Луцькому районі внаслідок ДТП постраждала 14-річна дівчина. Триває досудове розслідування
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 3 липня на автодорозі між селами Воютин та Чорний Ліс Луцького району.
За попередньою інформацією, 40-річний водій автомобіля Ford Escort, житель Городищенської громади, намагався об'їхати вибоїну, однак не врахував дорожньої обстановки. У результаті авто перекинулося.
У салоні перебувала 14-річна дівчина, яка внаслідок аварії отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
Нагадаємо, на Прикарпатті водій Mercedes, здійснюючи обгін, не врахував дистанцію та зіткнувся з автомобілем Renault, який рухався попереду. Постраждало чотири людини.