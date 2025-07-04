На Волині перекинулось авто: постраждала 14-річна дівчина

фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 3 липня на автодорозі між селами Воютин та Чорний Ліс Луцького району.

За попередньою інформацією, 40-річний водій автомобіля Ford Escort, житель Городищенської громади, намагався об'їхати вибоїну, однак не врахував дорожньої обстановки. У результаті авто перекинулося.

У салоні перебувала 14-річна дівчина, яка внаслідок аварії отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Прикарпатті водій Mercedes, здійснюючи обгін, не врахував дистанцію та зіткнувся з автомобілем Renault, який рухався попереду. Постраждало чотири людини.