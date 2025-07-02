На Волині авто злетіло в кювет і перекинулось: водій загинув

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Слідчі розпочали кримінальне провадження через ДТП зі смертельним наслідком на Волині

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 1 липня у селі Широке Горохівського району.

53-річний житель Мар'янівської громади, керуючи Volkswagen Passat, не вибрав безпечний швидкісний режим, з'їхав у кювет і перекинувся. Від отриманих травм водій загинув на місці.

За цим фактом правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Чернівцях вантажівка на смерть збила електровелосипедиста.