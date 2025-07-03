На Житомирщині 12-річний хлопчик сів за кермо мотоцикла та потрапив у аварію: постраждав його 9-річний пасажир
На Житомирщині сталась аварія з неповнолітнім водієм. Хлопчик не впорався з керуванням мотоцикла
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 1 липня між селами Андрієвичами та Маринівкою Звягельського району. 12-річний хлопчик був за кермом мотоцикла Mustang. Він не впорався з керуванням та допустив падіння мотоцикла. Внаслідок ДТП травмувався його 9-річний пасажир.
9-річного хлопчика госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті сталось зіткнення двох автомобілів. Внаслідок аварії постраждало чотири людини: двоє дітей з Renault та двоє дорослих — водій Renault і пасажирка Mercedes.
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