Фото: Нацполіція

На Житомирщині сталась аварія з неповнолітнім водієм. Хлопчик не впорався з керуванням мотоцикла

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 1 липня між селами Андрієвичами та Маринівкою Звягельського району. 12-річний хлопчик був за кермом мотоцикла Mustang. Він не впорався з керуванням та допустив падіння мотоцикла. Внаслідок ДТП травмувався його 9-річний пасажир.

9-річного хлопчика госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті сталось зіткнення двох автомобілів. Внаслідок аварії постраждало чотири людини: двоє дітей з Renault та двоє дорослих — водій Renault і пасажирка Mercedes.