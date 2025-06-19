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19 червня 2025, 22:55

На Прикарпатті внаслідок ДТП постраждали діти

19 червня 2025, 22:55
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Фото: Нацполіція
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На Прикарпатті розслідують аварію. Внаслідок ДТП госпіталізували двох дорослих та двох дітей

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 19 червня у селі Лоєва. Попередньо, подій Mercedes, здійснюючи обгін, не врахував дистанцію та зіткнувся з автомобілем Renault, який рухався попереду. Внаслідок аварії постраждало чотири людини: двоє дітей з Renault та двоє дорослих — водій Renault і пасажирка Mercedes.

Як показала перевірка, обидва водії були у тверезому стані. Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше в Києві жінка за кермом Renault Master не дотрималася безпечної дистанції та зіткнулася з іншим мікроавтобусом, який від удару врізався у причеп вантажівки. Внаслідок ДТП постраждали діти віком від 7 до 15 років.

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