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03 липня 2025, 16:42

У Рівненському районі внаслідок ДТП загинув мотоцикліст

03 липня 2025, 16:42
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Фото: поліція Рівненщини
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У четвер, 3 липня, вранці в селі Олександрія Рівненського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

За попередньою інформацією поліції, близько 07:50 відбулося зіткнення мотоцикла марки "Kovi" та легкового автомобіля "Mitsubishi Galant". За кермом обох транспортних засобів перебували 21-річні місцеві жителі.

Унаслідок зіткнення водій мотоцикла отримав тяжкі травми. Медики, які прибули на виклик, намагалися врятувати хлопця, проте він помер у кареті швидкої допомоги. Правоохоронці зауважили, що загиблий керував мотоциклом без захисного шолома, що могло вплинути на тяжкість травм.

Слідчі вже розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини. У рамках провадження встановлюється, чи мав водій мотоцикла відповідне посвідчення, а також чи була техніка зареєстрована належним чином.

Водія легковика перевірили на стан сп'яніння - за висновком огляду, він був тверезий. Слідчі дії тривають, поліцейські з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Рівненщині в ДТП на трасі Київ–Чоп загинув чоловік: поліція шукає свідків і встановлює особу.

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