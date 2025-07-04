На Волыни опрокинулось авто: пострадала 14-летняя девушка

фото: Национальная полиция

В Луцком районе в результате ДТП пострадала 14-летняя девушка. Продолжается досудебное расследование

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 3 июля на автодороге между селами Воютин и Черный Лес Луцкого района.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Ford Escort, житель Городищенского общества, пытался объехать выбоину, однако не учел дорожную обстановку. В результате авто опрокинулось.

В салоне находилась 14-летняя девушка, которая в результате аварии получила телесные повреждения. Ее госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство.

Напомним, на Прикарпатье водитель Mercedes, совершая обгон, не учел дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Renault. Пострадали четыре человека.