фото: поліція Черкащини

Увечері 30 червня на автодорозі між населеними пунктами Сунки та Сміла в Черкаському районі сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

За попередніми даними правоохоронців, 29-річний водій легкового автомобіля "ВАЗ-21099" не впорався з керуванням, внаслідок чого машина врізалася в електроопору, а потім злетіла в кювет.

Внаслідок удару водій та його пасажирка отримали тілесні ушкодження. Обох постраждалих доправили до медичного закладу. На жаль, врятувати 41-річну жінку лікарям не вдалося - отримані травми виявилися несумісними з життям, і вона померла в реанімації.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини автопригоди. Відомості про аварію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Правоохоронці продовжують роботу над з'ясуванням причин та механізму трагедії.

Нагадаємо, на Черкащині викрили кримінального авторитета, який контролював злочинців у колонії.