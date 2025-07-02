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02 липня 2025, 02:35

На Одещині комбайн зіткнувся з легковиком: загинула водійка

02 липня 2025, 02:35
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фото: Нацполіція
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Смертельна аварія сталася вночі 29 червня в одному з сіл Степанівської громади Роздільнянського району. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, комбайн виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся жаткою з легковою автівкою. Машиною керувала 70-річна жителька Великомихайлівської громади.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водійка легковика, на жаль, загинула", — йдеться в повідомленні.

За кермом комбайна перебував 39-річний місцевий житель. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині 38-річний водій вантажівки MAN виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з фургоном Mercedes-Benz. Внаслідок аварії керманич фургона загинув на місці.

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смерть авто аварія Одеська область комбайн смертельна ДТП
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