фото: Нацполіція

Смертельна аварія сталася вночі 29 червня в одному з сіл Степанівської громади Роздільнянського району. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, комбайн виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся жаткою з легковою автівкою. Машиною керувала 70-річна жителька Великомихайлівської громади.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водійка легковика, на жаль, загинула", — йдеться в повідомленні.

За кермом комбайна перебував 39-річний місцевий житель. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині 38-річний водій вантажівки MAN виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з фургоном Mercedes-Benz. Внаслідок аварії керманич фургона загинув на місці.