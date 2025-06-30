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У Харкові сталась смертельна аварія на Аерокосмічному проспекті. Правоохоронці шукають свідків

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 30 червня близько 14:00 на проспекті Аерокосмічному в Харкові. 69-річний водій ВАЗ-2109 зіткнувся з 60-річним велосипедистом. На жаль, водій двоколісного помер на місці.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном: 093 98 72 285", - закликали в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині автомобіль Volkswagen Passat наїхав на 68-річного місцевого жителя. На жаль, внаслідок ДТП велосипедист помер в лікарні, куди його доставили з тяжкими травмами.