Трагедія на залізниці: на Хмельниччині 12-річний хлопчик розбився насмерть на мопеді

фото: Нацполіція

Смертельна аварія сталася 23 червня на залізничному перегоні "Скібнево — Ярмолинці" поблизу села Шевченкове Хмельницького району. Дитина померла на місці ДТП

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Хмельницькій області, передає RegioNews.

Попередньо відомо, що близько 14:00 12-річний юнак перетинав колію по нерегульованому залізничному переїзді на мопеді Suzuki та зіткнувся з дрезиною.

"Від отриманих травм хлопчик загинув на місці події", ― йдеться в повідомленні.

Дрезиною керував 39-річний хмельничанин. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної ДТП.