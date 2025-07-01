У Чернівцях вантажівка на смерть збила електровелосипедиста
Смертельна ДТП сталася в суботу 28 червня на вулиці Хотинській у Чернівцях. Місцевий житель загинув на місці автотрощі
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернівецькій області, передає RegioNews.
За даними слідства, вантажівка Vоlvо з причепом наїхала на 60-річного чернівчанина, який рухався на електровелосипеді.
"Внаслідок наїзду чоловік отримав травми та загинув на місці ДТП", — йдеться в повідомленні.
За кермом вантажівки перебував 60-річний житель Закарпатської області. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше на Хмельниччині 12-річний хлопчик розбився насмерть на мопеді.
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