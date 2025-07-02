На Волыни авто слетело в кювет и опрокинулось: водитель погиб

фото: Национальная полиция

Следователи начали уголовное производство из-за ДТП со смертельным исходом на Волыни

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 1 июля в селе Широкое Гороховского района.

53-летний житель Марьяновской общины, управляя Volkswagen Passat, не выбрал безопасный скоростной режим, съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм водитель скончался на месте.

По этому факту правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Черновцах грузовик насмерть сбил электровелосипедиста.