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На Хмельниччині затримали 10 зловмисників, які заробляли на наркотиках. Тепер їм загрожує в'язниця

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 10 учасників угруповання на Хмельниччині. Відомо, що зловмисники збували амфетамін та шишки канабісу через закладки та "з рук у руки" в області. При цьому в інші регіони вони відправляли товар "поштою". Зараз всім повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи.

Організатором виявився місцевий житель з кримінальним минулим. Він також залучив до "бізнесу" жителів з інших областей. Разом вони торгували амфетаміном та шишками канабісу. Амфетамін лідер угруповання закуповував оптовими партіями у киян – від 100 до 300 грамів, а також виготовляв у помешканнях своїх спільників.

У місті Полонне Хмельницької області організатор обладнав лабораторію для вирощування канабісу. Згодом "товар" продавали через "нарко-кур'єрів", або через пошту.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили "нарко-бізнес". Зловмисники виготовляли Альфа-PVP, амфетамін у двох нарколабораторіях, які вони облаштували в Криворізькому районі. Правоохоронці вилучили в них наркотиків на понад 20 мільйонів гривень.