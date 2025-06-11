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11 червня 2025, 13:51

Скандал у Черкасах: поліція викрила офіс із "дорослими" трансляціями

11 червня 2025, 13:51
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Фото: ілюстративне
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Правоохоронці отримали повідомлення про інтимні трансляції з офісного приміщення міста

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У Черкасах розпочали кримінальне провадження щодо діяльності групи осіб, які займалися виготовленням та поширенням порноконтенту. Інформація про це надійшла до районного управління поліції від заявника, який повідомив про підозрілу активність в одному з офісних приміщень міста.

За словами заявника, у вказаному офісі перебували жінки, які здійснювали трансляції інтимного характеру на іноземних вебсайтах. Ця інформація стала підставою для початку розслідування, яке ведуть правоохоронці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічної продукції. Поліція проводить комплекс слідчих і процесуальних дій для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності.

Наразі триває досудове розслідування, а правоохоронці закликають громадян повідомляти про будь-які подібні факти. Робота спрямована на припинення незаконного поширення такого контенту та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у Черкасах жінка на електросамокаті потрапила в ДТП із легковиком.

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