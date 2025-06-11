Фото: поліція Дніпропетровської області

33-річний місцевий житель смертельно поранив знайому під час сварки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

У Кривому Розі поліція розкрила вбивство, яке сталося в Металургійному районі міста. 6 червня на одній з вулиць виявили тіло 45-річної жінки. Слідчі з'ясували, що конфлікт між знайомими переріс у смертельну сварку. Чоловік ударив жінку ножем у груди, і отримане поранення стало для неї смертельним.

Після скоєного зловмисник залишив місце злочину і переховувався. Поліцейські провели оперативні заходи, аби знайти підозрюваного. Ним виявився 33-річний місцевий житель, який раніше вже мав проблеми із законом. Правоохоронці швидко затримали чоловіка та вилучили ніж, який став знаряддям убивства.

Наразі затриманому вже оголосили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Поліція продовжує слідчі дії, аби зібрати усі необхідні докази.

Правоохоронці також закликають місцевих жителів повідомляти про будь-які підозрілі дії чи конфлікти, які можуть призвести до тяжких наслідків. Відповідна робота допоможе запобігти злочинам та зберегти життя людей.

Раніше повідомлялося, що сімейна сварка у Кривому Розі завершилася смертельною трагедією.