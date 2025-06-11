Трагічний конфлікт на Полтавщині: жінка померла від рук знайомого

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Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 10 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію жінки без свідомості з тяжкими тілесними ушкодженнями.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група.

Поліція встановила, що між 50-річною жінкою та 44-річним чоловіком на провулку Героїв Маріуполя стався конфлікт, у ході якого чоловік спричинив їй тяжкі травми.

Постраждалу доставили до реанімації, проте вранці 11 червня жінка померла.

Відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині чоловік до смерті побив дружину. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.