Трагічний конфлікт на Полтавщині: жінка померла від рук знайомого
Поліція Полтавщини розслідує смертельне побиття жінки у Кременчуцькому районі
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що 10 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію жінки без свідомості з тяжкими тілесними ушкодженнями.
На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група.
Поліція встановила, що між 50-річною жінкою та 44-річним чоловіком на провулку Героїв Маріуполя стався конфлікт, у ході якого чоловік спричинив їй тяжкі травми.
Постраждалу доставили до реанімації, проте вранці 11 червня жінка померла.
Відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно на Одещині чоловік до смерті побив дружину. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.