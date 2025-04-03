Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили наркодилерів на Дніпропетровщині. Вони продавали заборонені речовини в різні регіони через пошту

Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно десяти учасників злочинного наркоугруповання. Організатором виявився житель Кривого Рогу. До "бізнесу" він залучив своїх знайомих.

Зловмисники виготовляли Альфа-PVP, амфетамін у двох нарколабораторіях, які вони облаштували в Криворізькому районі.

Збували канабіс, амфетамін, метамфетамін, МДМА, 4-ММС, галюциногенні гриби на території Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Одеської та Миколаївської областей. Продаж відбувалась через пошту. Вартість наркотиків, які вилучили правоохоронці, перевищує 20 мільйонів гривень. Зараз обвинувачені перебувають під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 10 у в'язниці проведе житель Рівненщини за збут метамфетаміну. У нього вилучили наркотиків на понад 60 тисяч гривень.