Россия нанесла удар по Луцку: повреждена многоэтажка, есть раненые

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В ночь на пятницу, 6 июня, российские войска совершили массированный обстрел Луцка, применив ракеты и дроны-камикадзе. В результате попаданий поврежден многоквартирный жилой дом, пятеро жителей получили ранения

Об этом сообщили мэр города Игорь Полищук и глава Волынской ОВА Иван Рудницкий, передает RegioNews.

"В Луцке имеем попадание в многоквартирный жилой дом, который испытал частичные разрушения. Еще во многих зданиях ударной волной выбило окна. Сейчас есть пять пострадавших. Людей эвакуировано, всем оказывается медицинская помощь. К счастью, погибших нет", – отметил Руд.

По словам городского головы Игоря Полищука, во время атаки враг выпустил 6 ракет и 15 ударных беспилотников.

Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия ударов. Власти обещают предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска также совершили массированную атаку на Киев. В результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 20 получили ранения.