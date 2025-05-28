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На Волині судили чоловіка, який в нетверезому стані збив пішохода. 58-річний потерпілий помер

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким 48-річного жителя села Лаврів Луцького району визнано винуватим у порушенні ПДР в п'яному стані. Йдеться про смертельну ДТП, що сталась восени минулого року.

Тоді водій Geely MR-7151А в нетверезому стані на автодорозі між селами Промінь та Полонка Луцького району наїхав на пішохода, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок аварії 58-річний потерпілий помер від отриманих травм.

Суд призначив водію сім років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на дев'ять років.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині під варту відправили водія. Він допустив ДТП, в якому загинув 50-річний чоловік. Також постраждала жінка та її двоє дітей - 7-річний хлопчик та 11-місячна дівчинка досі знаходяться в лікарні з мамою.