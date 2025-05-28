На Волині водій врізався у 18-річного мотоцикліста
На Волині правоохоронці розслідують обставини ДТП. Відомо, що ВАЗ зіткнувся з мотоциклом
Про це повідомляє поліція Волинської області, передає RegioNews.
27 травня у Ковелі сталась аварія на вулиці Василя Стуса. 62-річний водій ВАЗ 2105 не надав перевагу в русі мотоциклу, за кермом якого був 18-річний місцевий житель. Через це автомобіль та мотоцикл зіткнулись.
Внаслідок ДТП 18-річного водія було госпіталізовано. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше на Київщині 18-річний мотоцикліст зіткнувся з іномаркою через те, що не дотримався безпечної відстані. Внаслідок ДТП парубка госпіталізували.
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