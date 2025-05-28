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На Київщині сталась аварія зі скутером. Причиною назвали те, що дівчина, яка керувала іномаркою, не надала водію двоколісного перевагу в русі

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 27 травня близько 19 години в Броварах. Попередньо, за кермом Mazda була 25-річна дівчина. Коли вона повертала ліворуч, не надала перевагу в русі та допустила зіткнення зі скутером Loncin під керуванням 24-річного хлопця.

Внаслідок ДТП водій двоколісного отримав травми. Відомо, що він зламав ключицю. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше у Тернополі водій вантажівки наїхав на 64-річну місцеву жительку. На жаль, вона загинула від отриманих травм.