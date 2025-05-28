На Київщині зіткнулись скутер та іномарка: один з водіїв постраждав
На Київщині сталась аварія зі скутером. Причиною назвали те, що дівчина, яка керувала іномаркою, не надала водію двоколісного перевагу в русі
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 27 травня близько 19 години в Броварах. Попередньо, за кермом Mazda була 25-річна дівчина. Коли вона повертала ліворуч, не надала перевагу в русі та допустила зіткнення зі скутером Loncin під керуванням 24-річного хлопця.
Внаслідок ДТП водій двоколісного отримав травми. Відомо, що він зламав ключицю. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше у Тернополі водій вантажівки наїхав на 64-річну місцеву жительку. На жаль, вона загинула від отриманих травм.
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