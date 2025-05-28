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ДТП сталася 28 травня близько 09:10 у селищі Білики Полтавського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Шкільний автобус "Богдан", під керуванням 72-річного водія, виїхав з дороги та з’їхав у кювет. У салоні, окрім водія, перебували десять дітей, двоє педагогів та медик.

Внаслідок ДТП травми отримали троє хлопчиків віком від 6 до 7 років. Дітей доставити до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих травм.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Київщині під варту відправили водія, який на смерть збив 10-річну дитину. За даними правоохоронців, 60-річний водій Kia виїхав на узбіччя та наїхав на дівчинку. Дитина померла на місці.