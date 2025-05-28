Иллюстративное фото

На Волыни судили мужчину, который в нетрезвом состоянии сбил пешехода. 58-летний потерпевший скончался

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым 48-летний житель села Лавров Луцкого района признан виновным в нарушении ПДД в пьяном состоянии. Речь идет о смертельном ДТП, которое произошло осенью прошлого года.

Тогда водитель Geely MR-7151А в нетрезвом состоянии на автодороге между селами Проминь и Полонка Луцкого района наехал на двигавшегося в попутном направлении пешехода. В результате аварии 58-летний пострадавший скончался от полученных травм.

Суд назначил водителя семь лет и шесть месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на девять лет.

Напомним, ранее в Ровенской области под стражу отправили водителя. Он допустил ДТП, в котором погиб 50-летний мужчина. Также пострадала женщина и ее двое детей - 7-летний мальчик и 11-месячная девочка до сих пор находятся в больнице с мамой.