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На Рівненщині правоохоронці відправили водія за ґрати за смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинув один з пасажирів, а також постраждали діти

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

38-річного жителя Костополя відправили під варту. Він буде знаходитись там весь час, доки триває слідство щодо смертельної ДТП. Відомо, що на момент аварії він був у п'яному стані.

Сама ДТП сталась 25 травня поблизу села Тихе. Тоді водій Opel Zafira допустив зіткнення із попутним авто Nissan Note, а потім — з Mercedes-Benz, який їхав по зустрічній смузі.

Внаслідок ДТП 50-річний пасажир Opel загинув. Також госпіталізовані жінка, яка була за кермом одного з авто, і її двоє дітей. 7-річний хлопчик та 11-місячна дівчинка досі знаходяться в лікарні з мамою.

Нагадаємо, раніше на Київщині під варту відправили водія, який на смерть збив 10-річну дитину. За даними правоохоронців, 60-річний водій Kia виїхав на узбіччя та наїхав на малолітню дівчинку. Дитина померла на місці аварії.