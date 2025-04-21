Залізла на вагон-цистерну: на Волині дитину вразило струмом

фото: ДСНС України у Волинській області

Інцидент стався вчора, 20 квітня, у Ковелі. Постраждалого підлітка ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.

За наявними даними, близько 15:00 дитину вразило струмом на вагоні-цистерни, що перебувала на залізничній колії на вулиці Сергія Тимошенка. Працівники залізниці знеструмили лінії. Рятувальники зняли потерпілого з цистерни та передали медикам.

"Дитина перебуває при свідомості", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці березня помер підліток із Полтавщини, який заліз на вагон-цистерну, його вдарило струмом. Хлопець отримав 70% опіків всього тіла.

Раніше повідомлялося, що на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.