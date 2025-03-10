Трагедія на залізниці в Одесі: внаслідок ураження струмом загинули 13 та 16-річний підлітки

фото: ДСНС України в Одеській області

Ввечері 9 березня на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

Трагедія сталася біля однієї із залізничних станцій по вулиці Отамана Головатого. За матеріалами слідства, юнаки віком 16 та 13 років піднялися на вантажний вагон та отримали ураження струмом.

"Старший за віком підліток загинув на місці, молодшого доставили в лікарню у важкому стані, де він невдовзі помер", — йдеться в повідомленні.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, ввечері 9 березня в Одесі, біля залізничної станції на Балтській дорозі, двох підлітків вдарило струмом на вагоні поїзда. Один із юнаків загинув на місці події, іншого — намагалися врятувати.