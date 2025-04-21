Залез на вагон-цистерну: на Волыни ребенка поразило током

фото: ГСЧС Украины в Волынской области

Инцидент произошел вчера, 20 апреля, в Ковеле. Пострадавшего подростка госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Волынской области, передает RegioNews.

По имеющимся данным, около 15:00 ребенка поразило током на вагоне-цистерне, находившейся на железнодорожном пути на улице Сергея Тимошенко. Работники железной дороги обесточили линии. Спасатели сняли потерпевшего с цистерны и передали медикам.

"Ребенок находится в сознании", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта умер подросток из Полтавщины, забравшийся на вагон-цистерну, его ударило током.

Ранее сообщалось, что на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двух парней поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Оба юноши погибли.