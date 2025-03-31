Смертельний удар струмом: підліток із Полтавщини помер у лікарні

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У лікарні помер 17-річний хлопець, який 9 березня біля мікрорайону Лісок заліз на вагон-цистерну, його вдарило струмом. Він отримав 70% опіків всього тіла

Про смерть Владислава Волкова повідомила сестра Любов на своїй сторінці в Instagram, пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Як відомо, спочатку хлопця госпіталізували в дитячу міську клінічну лікарню Полтави, в якій неповнолітнього вивели з опікового шоку.За кілька днів Владислава доставили в Дніпровський опіковий центр. Він перебував в реанімації.

Для хлопця збирали донорську кров та гроші на лікування. На жаль, врятувати життя Владислава не вдалося.

Нагадаємо, подія сталася у Полтаві 9 березня на вулиці Ползунова. Хлопець заліз на залізничний вагон-цистерну, де його вразило струмом.

У лікарні також помер 12-річний хлопчик, якого вразило струмом на даху електрички.

Раніше повідомлялося, що 9 березня на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.

З початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу.