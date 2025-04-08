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08 квітня 2025, 15:15

На Сумщині на міні підірвався 13-річний хлопець: усі деталі трагедії

08 квітня 2025, 15:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Сумській області у понеділок, 7 квітня, підліток підірвався на міні. Інцидент стався в одному із сіл Садівської громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Зазначається, що 13-річний хлопець зі своїм другом гуляли біля яру. Дитина штовхнула ногою невідомий предмет, після чого і відбувся вибух.

Станом на ранок 8 квітня стан дитини стабільно тяжкий. Лікарі борються за його життя. Про це очільника області поінформували керівники відповідних структурних підрозділів.

"Нам залишається молитися за життя хлопця. Впевнений, що лікарі зроблять все можливе для збереження його життя. Ми ж, у свою чергу, маємо зробити все можливе, щоб таких випадків більше не було. Тому заклади освіти мають провести виховні години та уроки у Класах Безпеки, на яких ще раз проговорити, що необхідно робити в разі виявлення небезпечного предмета", – наголосив Володимир Артюх.

Нагадаємо, за даними Міноборони, за три роки війни через російські вибухонебезпечні предмети загинули 355 цивільних українців, серед них – 18 дітей.

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