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Мати знайшла на горищі в зашморгу: на Одещині повісилася 15-річна дитина
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09 квітня 2025, 08:30

Мати знайшла на горищі в зашморгу: на Одещині повісилася 15-річна дитина

09 квітня 2025, 08:30
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Трагічна подія сталася в Березівському районі. Правоохоронці встановлюють обставини смерті 15-річної дівчинки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, місцева мешканка виявила у зашморгу на горищі приватного будинку свою 15-річну доньку без ознак життя.

"Попередньо, подію кваліфіковано як самогубство", — йдеться в повідомленні.

Судово-медична експертиза визначить остаточну причину смерті дитини. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній із квартир у Пересипському районі Одеси в морозильній камері було виявлено тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці. Хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

Згодом поліцейські повідомили про підозру 18-річній матері та її співмешканцю, яких звинувачують у смерті хлопчика. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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