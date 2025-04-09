Мати знайшла на горищі в зашморгу: на Одещині повісилася 15-річна дитина

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, місцева мешканка виявила у зашморгу на горищі приватного будинку свою 15-річну доньку без ознак життя.

"Попередньо, подію кваліфіковано як самогубство", — йдеться в повідомленні.

Судово-медична експертиза визначить остаточну причину смерті дитини. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній із квартир у Пересипському районі Одеси в морозильній камері було виявлено тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці. Хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем.

Згодом поліцейські повідомили про підозру 18-річній матері та її співмешканцю, яких звинувачують у смерті хлопчика. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.