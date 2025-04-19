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19 квітня 2025, 03:30

На Волині за п'яне ДТП судили 16-річного підлітка

19 квітня 2025, 03:30
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Фото: Нацполіція
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На Волині отримав вирок 16-річний хлопець. У п'яному стані він сів за кермо мотоцикла і потрапив у ДТП, внаслідок якої постраждали люди

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

На Волині оголосили вирок 16-річному підлітку, який минулого року на мотоциклі зіткнувся з легковим автомобілем Renault Megane в стані сп'яніння. Внаслідок того ДТП двоє пасажирів мотоцикла (хлопці 19 та 20 років) постраждали і були госпіталізовані. Сам неповнолітній водій зламав ногу.

На суді він визнав провину. За словами хлопця, він їхав з дня народження друга, а мотоцикл зареєстрований на маму. Посвідчення водія відповідної категорії не отримував, але на момент ДТП уже навчався в автошколі. У той день він вживав алкоголь, але не відчував себе п'яним, за його словами (драгер показав 1,39 проміле).

З травмованими товаришами 16-річний водій помирився, а також виплатив їм компенсацію в розмірі понад 67 тисяч гривень.

Іваничівський районний суд визнав водія мотоцикла винним у ДТП з травмованими та призначив йому покарання — 8500 гривень штрафу. Також йому заборонили керувати транспортними засобами протягом 6 років.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині судили правоохоронця за ДТП, в якій загинули троє військових. Водій позашляховика під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок аварії загинули троє військових - водій та двоє пасажирів легковика.

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