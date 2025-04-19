Фото: Нацполиция

На Волыни вынес приговор 16-летний парень. В пьяном состоянии он сел за руль мотоцикла и попал в ДТП, в результате которого пострадали люди

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

На Волыни был оглашен приговор 16-летнему подростку, который в прошлом году на мотоцикле столкнулся с легковым автомобилем Renault Megane в состоянии опьянения. В результате ДТП двое пассажиров мотоцикла (ребята 19 и 20 лет) пострадали и были госпитализированы. Сам несовершеннолетний водитель сломал ногу.

На суде он признал вину. По словам парня, он ехал со дня рождения друга, а мотоцикл зарегистрирован на маму. Водительское удостоверение соответствующей категории не получал, но на момент ДТП уже учился в автошколе. В тот день он употреблял алкоголь, но не чувствовал себя пьяным, по его словам (драгер показал 1,39 промилле).

С травмированными товарищами 16-летний водитель помирился, а также выплатил им компенсацию в размере более 67 тысяч гривен.

Иваничевский районный суд признал водителя мотоцикла виновным в ДТП с травмированными и назначил ему наказание - 8500 гривен штрафа. Также ему запретили управлять транспортными средствами в течение 6 лет.

Напомним, ранее на Днепропетровщине судили правоохранителя за ДТП, в котором погибли трое военных. Водитель внедорожника во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате аварии погибли трое военных - водитель и двое пассажиров легковушки.