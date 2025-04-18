Смертельна аварія на Рівненщині: загинули двоє підлітків
Сьогодні у Рівненські області поблизу села Яринівка внаслідок ДТП загинули двоє неповнолітніх
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що 18 квітня близько 07:30 37-річний чоловік повідомив, що у кюветі поблизу села Яринівка він виявив пошкоджений мотоцикл та двох парубків без свідомості.
Медики, які прибули на виклик лише констатували смерть хлопців.
Ними виявилися 15-річний житель села Цепцевичі та 16-річний мешканець села Тріскині.
Правоохоронці встановили, що у нічну пору водій мотоцикла "Lifan" не впорався із керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерево. Обоє підлітків були у мотошоломах.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб, слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 КК України.
Нагадаємо, днями на Полтавщині автобус зіткнувся з мотоциклом.
Раніше на Хмельниччині 18-річний мотоцикліст на смерть збив 11-річного школяра й втік з місця аварії.