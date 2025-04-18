Смертельна аварія на Рівненщині: загинули двоє підлітків

фото: Національна поліція

Сьогодні у Рівненські області поблизу села Яринівка внаслідок ДТП загинули двоє неповнолітніх

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 18 квітня близько 07:30 37-річний чоловік повідомив, що у кюветі поблизу села Яринівка він виявив пошкоджений мотоцикл та двох парубків без свідомості.

Медики, які прибули на виклик лише констатували смерть хлопців.

Ними виявилися 15-річний житель села Цепцевичі та 16-річний мешканець села Тріскині.

Правоохоронці встановили, що у нічну пору водій мотоцикла "Lifan" не впорався із керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерево. Обоє підлітків були у мотошоломах.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб, слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 КК України.

Нагадаємо, днями на Полтавщині автобус зіткнувся з мотоциклом.

Раніше на Хмельниччині 18-річний мотоцикліст на смерть збив 11-річного школяра й втік з місця аварії.