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15 квітня 2025, 21:35

На Дніпропетровщині судили правоохоронця за ДТП, в якій загинули троє військових

15 квітня 2025, 21:35
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Фото: прокуратура
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Суд виніс вирок правоохоронцю, який спричинив смертельну ДТП. Відомо, що в аварії загинули військовослужбовці

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронця засудили до 12 років позбавлення волі за смертельну ДТП. Сама аварія сталась у 2023 році на автодорозі "Миколаїв-Кривий Ріг".

Тоді засуджений був за кермом позашляховика. Він під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок зіткнення загинули троє військових - водій та двоє пасажирів легковика. На суді засуджений не визнав провину.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині 20-річну водійку визнали винною в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та тілесні ушкодження двом іншим потерпілим. Дівчину приговорили до покарання у вигляді 3,5 роки позбавлення волі.

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