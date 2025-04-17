На Київщині зіткнулися авто та мотоцикл: водія двоколісного госпіталізували

фото: Національна поліція

Сьогодні у четвер, 17 квітня, на дорозі Р-04 між Білогородкою і Святопетрівським трапилася аварія з легковим автомобілем і мотоциклом

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що 42-річний водій автомобіля BMW не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з мотоциклом, який рухався головною дорогою.

Внаслідок аварії 22-річний кермувальник двоколісного транспорту отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Розпочато досудове розслідування.

Поліція Київщини закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, зважати на дорожню обстановку та бути уважними за кермом.

Нагадаємо, 17 квітня у Полтаві зіткнулися дві маршрутки. Є постраждалі, серед них – дитина.