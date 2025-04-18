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18 квітня 2025, 17:03

На Одещині засудили 19-річного водія, який п’яним збив жінку

18 квітня 2025, 17:03
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фото: Національна поліція
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Автопригода сталася у квітні минулого року вночі в селі Великий Буялик

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 19-річний хлопець після святкування дня народження подруги сів за кермо легкового автомобіля "ВАЗ" у стані алкогольного сп’яніння, перевищив дозволену швидкість, не впорався з керуванням і здійснив наїзд на 28-річну жінку, яка поверталася додому.

Постраждалу госпіталізували до медичного закладу з переломом ноги.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що норма алкоголю в його організмі перевищена в чотири рази.

За результатами довготривалих експертиз та інших зібраних поліцейськими доказів, слідчі висунули правопорушнику обвинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, якщо вони спричинили потерпілій середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Горе-водія взнали винним і призначили йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки.

Нагадаємо, на Одещині біля кордону затримали таксиста з чотирма "клієнтами".

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