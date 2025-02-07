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62-річна водійка збила 10-річного хлопчика, який переходив дорогу. Також під колеса іншої автівки потрапила пенсіонерка

Про це повідомляє Поліція Волинської області, передає RegioNews.

Це сталося 6 лютого на вулиці Львівській у Луцьку. 62-річна жителька була за кермом Opel Combo, і збила 10-річного хлопчика. Школяр якраз переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Пізніше на пішохідному переході на проспекті Соборності під колеса автомобіля Volkswagen Touran потрапила 75-річна жінка. За кермом був 23-річний чоловік.

Обидва пішоходи отримали травми. Пенсіонерка була госпіталізована. Поліція розпочала розслідувати обставини обох ДТП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині, поблизу села Олексіївка, сталась ДТП з автобусом. Відомо, що водій не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Постраждало 13 пасажирів.

Також повідомлялося, що на Полтавщині Toyota влетіла в автоцистерну. 62-річний водій загинув на місці. 26-річна пасажирка отримала травми і була госпіталізована.