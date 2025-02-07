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07 лютого 2025, 16:11

На Київщині засудили військовослужбовця, який скоїв смертельну ДТП

07 лютого 2025, 16:11
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фото: ДБР
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За матеріалами ДБР суд визнав винним та призначив покарання військовослужбовцю, який напідпитку скоїв смертельну ДТП в Київській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Нагадаємо, влітку 2024 року військовий сів за кермо автомобіля у стані алкогольного сп’яніння. Разом з ним у транспортному засобі перебували двоє пасажирів: 24-річний військовослужбовець та 21-річна дівчина. Рухаючись дорогою чоловік втратив керування і допустив перекидання авто. Внаслідок ДТП пасажир-військовослужбовець загинув на місці, а пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

У крові водія було виявлено 1,04 проміле алкоголю. Також він не мав документів для керування транспортним засобом.

Водія звинуватили в порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть спричинило смерть потерпілому та тяжкі тілесні ушкодження потерпілій (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років.

Нагадаємо, в Донецькій області військового судитимуть за ДТП, внаслідок якої загинула журналістка. Смертельна аварія сталась у м. Слов’янськ.

Київська область ДТП смертельна ДТП суд вирок позбавлення волі ДБР
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