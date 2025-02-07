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07 февраля 2025, 18:25

В Луцке сбили двух пешеходов: среди пострадавших – 10-летний ребенок

07 февраля 2025, 18:25
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Фото: Нацполиция
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62-летняя водительница сбила 10-летнего мальчика, переходившего дорогу. Также под колеса другого автомобиля попала пенсионерка

Об этом сообщает Полиция Волынской области, передает RegioNews.

Это произошло 6 февраля на улице Львовской в Луцке. 62-летняя жительница была за рулем Opel Combo и сбила 10-летнего мальчика. Школьник как раз переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Позже на пешеходном переходе на проспекте Соборности под колеса автомобиля Volkswagen Touran попала 75-летняя женщина. За рулем был 23-летний мужчина.

Оба пешехода получили травмы. Пенсионерка была госпитализирована. Полиция начала расследовать обстоятельства обоих ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине, близ села Алексеевка, произошло ДТП с автобусом. Известно, что водитель не справился с управлением и въехал в дерево. Пострадали 13 пассажиров.

Также сообщалось, что в Полтавской области Toyota влетела в автоцистерну. 62-летний водитель погиб на месте. 26-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

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