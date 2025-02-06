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Водій автобусу Mersedes на шосе зіткнувся з авто Ford. Внаслідок цього сам автобус перевернувся, а водійка легкового авто загинула на місці

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Сам інцидент стався восени минулого року на Столичному шосе. Тоді 53-річний водій маршрутного автобусу Mersedes перевищив швидкість. Внаслідок цього він на нерегульованому перехресті зіткнувся з автомобілем Ford.

Через зіткнення автобус з пасажирами перекинувся. 44-річна водійка Ford через травми загинула на місці. Також в ДТП постраждало 16 пасажирів віком від 12 до 67 років.

"Слідчі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили водію мікроавтобуса про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі сталась смертельна ДПТ. 28-річний водій наїхав на 65-річного пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Потерпілого намагались реанімувати, проте, на жаль, він помер.

Також повідомлялося, що в Києві жінка у військовій формі наїхала на правоохоронці на авто. Поліція виїхала на виклик, де жінка у військовій формі заблокувала в'їзд до будівлі. Виявилося, що вона до військової служби відношення жодного не має. Коли її попросили від'їхати - водійка здійснила наїзд на працівника поліції.