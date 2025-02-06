На Дніпропетровщині у ДТП постраждали 14 людей

фото: ДСНС

У Нікопольському районі Дніпропетровської області сталась ДТП. Автобус з людьми в’їхав у дерево

Як передає RegioNews, про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"Вранці о 07:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху Н-23 поблизу села Олексіївка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що водій автобусу "Паз 4234", який перевозив працівників підприємства, не впорався з керуванням і в’їхав у дерево.

Внаслідок аварії постраждало 13 пасажирів та водій транспортного засобу.

Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували водія та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікарні.

Нагадаємо, 5 лютого на Дніпропетровщині спалили військовий автомобіль. У поліції вважають, що машину підпалили.