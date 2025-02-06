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06 лютого 2025, 12:34

У Тернополі 20-річний водій в'їхав у будівлю прокуратури

06 лютого 2025, 12:34
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фото: Національна поліція
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У Тернополі водій не впорався з керуванням та врізався в будівлю обласної прокуратури

Про це повідомили у поліції Тернопільської області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 5 лютого близько 19:45.

20-річний водій автомобіля Audi A6, рухаючись Листопадовою в напрямку вулиці Патріарха Йосифа Сліпого, не впорався із керуванням та допустив наїзд на ліхтар дорожнього освітлення. Апісля цього в'їхав у фасад будинку - в Тернопільську обласну прокуратуру.

Кермувальник тілесних ушкоджень не отримав. Однак автівка пошкодила обʼєкт культурної спадщини.

За попередньою інформацією, водій був тверезий. В нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 2 статті 298 Кримінального кодексу України - умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин.

Нагадаємо, двоє неповнолітніх організували автоперегони поблизу Тернополя.

Раніше ми повідомляли, що у Полтавській області позашляховик Toyota влетів у автоцистерну. Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще одна отримала травми.

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