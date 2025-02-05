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05 лютого 2025, 00:19

На Полтавщині Toyota влетіла в автоцистерну: є загиблий та постраждала

05 лютого 2025, 00:19
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фото: поліція
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ДТП сталася 3 лютого близько 19:30 поблизу села Голобородьківське Полтавського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На трасі Полтава–Красноград автомобіль Toyota Land Cruiser зіткнувся з автоцистерною АЦНГ.

Внаслідок зіткнення 62-річний водій позашляховика загинув на місці. 26-річну пасажирку автівки госпіталізували.

За фактом аварії відкрити кримінальне провадження. Обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 3 лютого на Черкащині зіткнулися вантажівка та легковик. Загинув один із водіїв.

ДТП Полтавська область аварія загиблий постраждала
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