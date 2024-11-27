У Луцьку Volkswagen переїхав пішохода на "зебрі"
ДТП із постраждалими сталася вчора вранці, 26 листопада, на вулиці Дубнівській у Луцьку. Пішохода ушпиталили до лікарні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Волинській області.
Слідчі встановили, що близько 09:00 автомобіль Volkswagen збив на нерегульованій "зебрі" 70-річного чоловіка. За кермом легковика перебував 62-річний водій.
"Чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці зʼясовують усі обставини аварії. Наразі триває розслідування.
Нагадаємо, на Львівщині кросовер Dodge Journey впав у котлован, перекинувся та загорівся. Внаслідок ДТП 68-річний водій та його 51-річний пасажир загинули на місці.
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