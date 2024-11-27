В Луцке Volkswagen переехал пешехода на "зебре"

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ДТП с пострадавшими произошло вчера утром, 26 ноября, на улице Дубновской в Луцке. Пешехода госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Волынской области.

Следователи установили, что около 09:00 автомобиль Volkswagen сбил на нерегулируемой "зебре" 70-летнего мужчину. За рулем легковушки находился 62-летний водитель.

"Мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. В настоящее время идет расследование.

Напомним, во Львовской области кроссовер Dodge Journey упал в котлован, опрокинулся и загорелся. В результате ДТП 68-летний водитель и его 51-летний пассажир погибли на месте.