На Київщині легковик збив пішохода: чоловік помер
Серйозна ДТП сталася в неділю, 24 листопада, на вулиці Київській у Фастові. Постраждалий пішохід не вижив
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.
Слідчі попередньо встановили, що близько 16:00 35-річний водій автомобіля Opel збив 54-річного пішохода, який переходив дорогу по нерегульованій "зебрі".
"На жаль, від отриманих травм місцевий житель помер на місці події", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, ввечері 20 листопада у Рівному водій вантажівки на смерть збив жінку та втік з місця ДТП.
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