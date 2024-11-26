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Серйозна ДТП сталася в неділю, 24 листопада, на вулиці Київській у Фастові. Постраждалий пішохід не вижив

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

Слідчі попередньо встановили, що близько 16:00 35-річний водій автомобіля Opel збив 54-річного пішохода, який переходив дорогу по нерегульованій "зебрі".

"На жаль, від отриманих травм місцевий житель помер на місці події", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, ввечері 20 листопада у Рівному водій вантажівки на смерть збив жінку та втік з місця ДТП.