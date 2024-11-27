фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Dodge Journey не впорався з керуванням – автівка з’їхала з грунтової дороги, впала у котлован, перекинулася та зайнялася. Внаслідок ДТП 68-річний водій та його 51-річний пасажир загинули на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада на Полтавщині зіткнулися фура та трактор. Від отриманих травм загинув 51-річний водій трактора.